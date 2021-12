"Babbo Natale non esiste". Critiche e polemiche contro il vescovo, lui spiega: "Nessun sogno infranto"

NOTO – Sono usciti letteralmente scioccati i bambini e i genitori che hanno partecipato a una messa alla Cattedrale di Noto alcuni giorni fa. A provocare sdegno e polemiche è stato il vescovo Antonio Stagliano, ‘colpevole’ di “aver infranto i sogni ai bambini”. Il motivo? Aver svelato che “Babbo Natale non esiste e la Coca Cola usa l’immagine per accreditarsi come portatrice di valori sani”. Insomma, la persona barbuta tanto amata dei bambini “altro non è che una trovata pubblicitaria”.

"No, Babbo Natale non esiste - ha spiegato -. Anzi, aggiungo che il rosso del vestito che indossa è stato scelto dalla Coca Cola esclusivamente per fini pubblicitari”.

Rispondendo alle critiche, Stagliano ha spiegato che “si tratta di una via per fare poptheology e recuperare il vero senso della tradizione cristiana del Natale. I bambini presto scopriranno che Babbo Natale è il papà o lo zio. Nessun sogno infranto”.