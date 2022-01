Melandri senza freni: "Mi sono contagiato volontariamente"

MILANO – L’ex pilota di Motogp Marco Melandri è risultato positivo al Coronavirus. Una positività cercata, voluta e...ottenuta con fatica. “Ho preso il virus e me lo sono cercato. Ho fatto una fatica tremenda. L’ho fatto apposta per poter essere in regola per qualche mese. Dovendo lavorare e non considerando il vaccino una valida alternativa, l’ho fatto per necessità”, ha rivelato a Men On Wheels.

“Il green pass per me è un ricatto. Lo userò soltanto per lo stretto necessario. Io no vax? Ci sono svariati motivi per cui una persona non vuole vaccinarsi. Ho tutto il diritto di avere i miei dubbi. Io non ho niente contro i vaccinati, come chiaramente non ho nulla contro i non vaccinati. Io sono contro le violazioni della libertà. Il futuro dell’Italia un po’ mi preoccupa”.