La RSI ha un nuovo responsabile per il settore Cultura: scelto Vanni Bianconi

COMANO - La selezione per la posizione di responsabile del settore Cultura RSI è terminata e questa mattina, il Direttore della RSI Mario Timbal ha annunciato di aver nominato su proposta di Cathy Flaviano, responsabile del Dipartimento Cultura e Società, lo scrittore, poeta e traduttore Vanni Bianconi.

“A nome del Comitato direttivo e della RSI, accolgo con un caloroso benvenuto il nuovo responsabile della Cultura”, afferma Mario Timbal. “Vista l’importanza della RSI per la vita culturale della Svizzera italiana e della cultura per la RSI, lo sguardo aperto sul panorama culturale nazionale e internazionale di Vanni Bianconi – attore importante della scena culturale della Svizzera italiana, e non solo – e la sua attenzione a tutte le declinazioni della cultura, sono

certo, contribuiranno ad arricchire e a rinnovare la diversità dell’offerta culturale RSI”.

Vanni Bianconi è nato a Locarno nel 1977 e vive tra Locarno e Londra. Ha ideato e diretto il festival di letteratura e traduzione Babel, è tra i creatori della rivista letteraria plurilingue www.specimen.press e di progetti come i laboratori di scrittura in lingua adottiva «L’altra lingua» e il premio di scrittura «To Speak in Another Language».

Scrittore, poeta e traduttore ha pubblicato diversi volumi di poesia, saggi narrativi e un libro di racconti.

“Dopo anni trascorsi vivendo e lavorando tra diversi paesi e tra lingue diverse, in vari ambiti della cultura tanto istituzionali quanto alternativi e sperimentali, sono felice di avere l’occasione di contribuire con le mie visioni e con la mia esperienza al servizio pubblico della Svizzera italiana, in lingua italiana, in un momento in cui la radio e la televisione si stanno trasformando e ridefinendo sia a livello locale sia a livello globale", afferma Vanni Bianconi. “Le prime parole che mi vengono incontro, preparandomi a questo ritorno che è un nuovo inizio, sono “precisione” e “umiltà”. È da queste due che seguiranno le altre”.

Vanni Bianconi entrerà in carica il 10 gennaio 2022.