La ripartenza dello Splash: prezzi speciali per la Spa e dal 20 giugno ricomincia anche il divertimento!

TAMARO – Lo Splash e Spa scalda i motori: finalmente potrà riaprire! Dal 6 giugno saranno di nuovo agibili le aree dedicate al benessere, mentre quelle votate al divertimento con scivoli e piscina saranno accessibili dal 20 giugno.

“Le proprietà stesse della Spa rendono questo luogo molto sicuro per la salute: le temperature elevate e la presenza di cloro nelle vasche impediscono lo sviluppo di virus e batteri”, ha sottolineato in una nota la struttura.

Per rispettare la distanza sociale il numero di accessi sarà limitato,è consigliabile acquistare il biglietto su www.splashespa.ch.

Dal 6 al 19 giugno per l’area SPA ci saranno prezzi speciali: 27 franchi per due ore, 35 franchi per 4 ore, 45 franchi per un’entrata giornaliera e per il serale 19 franchi, mentre nei weekend ci sarà il supplemento di 4 franchi.