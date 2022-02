Un Sanremo da Brividi

SANREMO – Fin dalla prima sera era chiaro a tutti, o quasi. L’accoppiata Mahmood e Blanco con 'Brividi' aveva tutte le carte possibili e immaginarie per primeggiare al Festival di Sanremo. E così è stato. Riccardo Fabbriconi (Blanco) e Alessandro Mahmoud (Mahmood) si sono imposti davanti a Elisa e Gianni Morandi.

Già dopo pochi giorni dall'uscita di 'Brividi', i due artisti si trovavano in cima a ogni classifica. Il premio della critica Mia Martini è stato assegnato a Massimo Ranieri con "Lettera di là dal mare". I due parteciperanno al prossimo Eurovision, in programma proprio in Italia nel mese di maggio.