Dieci anni di Make Plain, storia di un sogno realizzato. "Le tournée i ricordi più belli. In arrivo un nuovo album"

RANCATE – Dieci anni, e qualche giorno, sono trascorsi dal primo concerto in pubblico dei Make Plain, il duo folk formato da Andrea Zinzi e Luca Imperiali. Era il 14 gennaio 2012, quando ancora giovanissimi, i due musicisti si presentavano al Ticino durante la winter session di Palco ai Giovani. Da lì in poi è partita un’avventura ricca di emozioni, brani, tanto divertimento e qualche sogno realizzato.

“Non avevamo idea di niente. Né di come si scriveva un brano, né di come si andava a tempo suonando più strumenti. Men che meno di cosa volesse dire Make Plain. Non che ora lo sappiamo, ma sappiamo almeno cambiare le corde”, ricorda con umorismo il gruppo momò.

Con Andrea Zinzi abbiamo scambiato due chiacchiere per festeggiare i dieci anni di attività.

Andrea, quante cose sono cambiate in questi dieci anni?

“Direi tantissime. Riavvolgendo il nastro, direi che il momento in cui abbiamo fatto il vero ‘click’ è quando sia io che Luca siamo rientrati dall’Università. In quel momento, ricordo, valutammo seriamente l’idea di vivere di musica. Non che all’inizio non la prendessimo seriamente, anzi, però…”.

Però…?

“Bhè, quando decidi di vivere di questa passione entrano poi in gioco altre dinamiche che portano a grandi cambiamenti. Ora per noi è un lavoro, ma rimane sempre una grande passione. Non c’è mattina che ci svegliamo e diciamo ‘che palle, dobbiamo a lavorare’. Fa comunque piacere prendere coscienza che, a distanza di dieci anni, questo sogno lo abbiamo realizzato per davvero”.

Quale il ricordo più bello di questi dieci anni?

“Scomporre i ricordi non è facile. Impossibile, però, non citare le tournée in giro per il mondo. Nel 2017 abbiamo girato la Germania e l’Olanda. Prima della pandemia, abbiamo avuto la fortuna di suonare in Spagna, in Colombia e in Messico. Ecco, queste sono le due esperienze più significative perché abbiamo toccato con mano il nostro sogno”.

Cosa c’è nel vostro futuro?

“Fortunatamente, in questo periodo complicato non ci siamo mai fermati. Nel futuro dei Make Plain c’è un nuovo album, che stiamo registrano a Zurigo con la Lucky Tigers Records. Sono sei anni che non pubblichiamo un album. Questo conterrà diversi luoghi, momenti ed esperienze mie e di Luca. C’è davvero di tutto un po’”.

E il decimo anniversario va festeggiato degnamente…

“Assolutamente. Non possiamo svelare molto, ma qualcosa faremo. Che dire, restate sintonizzati sui nostri canali social”.