BELLINZONA - Fiumi che esondano, detriti che danneggiano pali della luce, alberi caduti in mezzo alla strada, costringendo pompieri e polizia allo sgombero. Sono impressionanti le immagini del maltempo che questa notte ha colpito il Canton Ticino. Oggi pomeriggio non dovrebbero più esserci temporali. Da stasera alle 18 c'è allerta 2, diramata da MeteoSvizzera, per nevicate in Leventina, AltaVallemaggia, Blenio e Moesano, previsti sino da 20 a 50 centimetri sopra i 2'000 metri.