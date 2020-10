Locarno, il Lago Maggiore è esondato! Si teme si alzi ancora di livello I fiumi fanno ancora paura, a Bellinzona l'Ecocentro è allagato e non stanno meglio alcune zone limitrofe. GUARDA LE FOTO

LOCARNO - Il Lago di Locarno è esondato, costringendo a sbarrare una strada che costeggia il lungolago. E si teme per le prossime ore in cui il livello potrebbe innalzarsi ancora sopra gli attuali 195,24 metri.

Il livello di allerta per il Lago Maggiore è salito a 3, restano a 2 il lago di Lugano e la Tresa, mentre p allarme di livello 3 per piene della Maggia e del Ticino.

Come si può vedere in queste immagini, nel Sopraceneri i fiumi fanno davvero paura: l'ecocentro di Bellinzona, per esempio, come numerose zone limitrofe, da Gudo a Galbisio, sono sott'acqua.