Alcune strade di Locarno sono sott'acqua. La Polizia non è però preoccupata Il livello massimo sarebbe già stato raggiunto ed ora starebbe scendendo, dunque le precipitazioni dei prossimi giorni non dovrebbero creare eccessivi problemi. GUARDA LE FOTO

LOCARNO - Il Lago Maggiore ha ormai inondato diverse strade circostanti il lungolago, e a Locarno si cammina immersi nell'acqua.

Secondo la Polizia, il livello massimo è già stato raggiunto e piano piano sta scendendo, dunque non ci sono particolari preoccupazioni in vista delle prossime ore, anche se nei prossimi giorni è prevista pioggia e MeteoSvizzera ha diramato un'allerta di grado 3 proprio per il Lago Maggiore.

Per la gioia dei bambini che, armati di stivali e ombrelli, sguazzano nell'acqua, sono scene decisamente anomale!

I pompieri del Locarnese sono stati chiamati più volte in questi giorni. Ci sono stati smottamenti in Val Onsernone, alcune auto a Locarno sono state sommerse dai detriti, numerose piante sono state tagliate perchè cadute sulla strada.