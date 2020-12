Attenzione sulle strade! Tanta neve sulla A2, intanto continua a nevicare Non smetterà sino a sabato mattina, quando ci sarà una tregua sino al pomeriggio, per poi riprendere sino a tutta la mattinata di domenica. Chiusa la cantonale tra Cadenazzo e Rivera nei pressi del Ceneri

BELLINZONA - In tutto il Ticino nevica, come aveva previsto MeteoSvizzera, che parla di "evento che si sta sviluppando come previsto, con qualche sfumatura a livello locale o regionale".

Ci sono ovviamente disagi sulle strade, in particolare la A2 è piena di neve da Chiasso ad Airolo, lo stesso dicasi della A13 tra San Vittore e Andeer, la A13 stessa è chiusa ai mezzi pesanti con rimorchio o semirimorchio. A Viasuisse, spiega la RSI, sono stati segnalati problemi fra Manno e Arosio e fra Curio e Pura, la cantonale tra Cadenazzo e Rivera nei pressi del Monte Ceneri è chiusa.

Questa mattina alle 10 sulle pianure c'era da 1 a 8 centrimetri, al di sopra dai 10 ai 20. E le zone che si sono svegliate con più acqua che neve devono incolpare le "correnti da sudovest degli strati più bassi dell’atmosfera hanno richiamato aria calda dalla regione del Lago Maggiore (dobbiamo pensare che il lago è un’immensa distesa d’acqua che al momento è ancora relativamente calda: 12 gradi). Questa aria calda viene sospinta dalle correnti da sudovest verso il Piano di Magadino, mantenendo in quelle regioni il limite delle nevicate a quote più elevate", prosegue MeteoSvizzera.

Cosa dobbiamo aspettarci nelle prossime ore? "Entro venerdì sera in pianura nelle zone urbane e in prossimità dei laghi si potranno accumulare 5 - 15 cm di neve bagnata, nelle altre regioni alle quote più basse anche fino a 20 cm. Entro sabato mattina oltre i 400 – 700 metri sono attesi ulteriori 40 - 60 cm di neve fresca, oltre i 1000 metri gli accumuli potranno raggiungere i 70-80 cm", continua il sito della meteo. Insomma, quantitativi alti!

Poi ci sarà una pausa nella mattinata di sabato, per riprendere, nel pomeriggio seppur con minor intensità, continuando anche la mattinata di domenica. "Durante questa seconda fase dell’evento il limite delle nevicate sarà compreso nel Ticino centro-meridionale tra 1000 e 1200 metri, altrove tra 800 e 1000 metri, nelle vallate del Sopraceneri in parte anche più in basso. Oltre le quote menzionate entro domenica sera sono attesi ulteriori 20 – 30 cm di neve fresca", termina MeteoSvizzera.

Tra l'altro, oltre che quelle per neve, in quasi tutto il Cantone di grado 4 o 3, sono attive delle allerte anche per vento in Alta Vallemaggia, Leventina, Blenio e Alto Moesano, da oggi alle 12 a domenica alle 6.

Intanto, altre foto di TiPress del Ticino innevato!