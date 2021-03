A Lugano sono in fiore i ciliegi giapponesi. Uno spettacolo che dura pochi giorni all'anno In via Beltramina molte persone stanno ammirando le piante che nel Sol Levante prendono il nome di sakura. Proprio per la loro caratteristica di rimanere in fiore pochi giorni hanno significati simbolici. GUARDA LE FOTO

LUGANO - Una meraviglia per gli occhi. I ciliegi giapponesi che si trovano in via Beltramina a Lugano, nel cortile dello stabile della Cassa Pensione cittadina, sono in fiore. A parte la bellezza del colore e dell'albero, è un evento che va goduto con intensità anche per la sua brevissima durata. Questo tipo di pianta infatti rimane fiorito per pochi giorni all'anno. In Giappone prende il nome di sakura. Simboleggia la natura effimera di tutte le cose, anche di quelle apparentemente destinate a durare, è diventato il simbolo della stagionalità, della caducità della bellezza e della vita. Rivestono anche un ruolo centrale nella simbologia buddista e nella morale e nella vita, il bushido, dei samurai. In Giappone si organizzano delle vere e proprie feste per la fioritura del ciliegio giapponese, le feste per l’hanami, che possono andare da un semplice picnic a veri e propri balli e canti.