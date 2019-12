Stasera il "derby della paura". L'Ambrì studia sorpasso e beffa ai danni del Lugano. Bianconeri con due innesti in più

AMBRÌ – Quello di stasera potrebbe essere definitivo come “il derby della paura”. Almeno per il Lugano di Sami Kapanen che ancora non è riuscito a svoltare una stagione iniziata nettamente al dì sotto delle aspettative. I bianconeri sono precipitati in zona playout e non hanno mai dato veri segni di ripresa. Chi – pur bersagliata dagli infortuni – sembra aver trovato la giusta quadratura del cerchio è Luca Cereda e il ‘suo’ Ambrì, alla ricerca della terza vittoria consecutiva in NLA e della terza affermazione in quattro derby stagionali.

Alla Valascia è tutto pronto per la sfida più sentita del Cantone. I leventinesi si pregustano la possibilità di mettere la freccia ai danni dei cugini. La classifica, infatti, vede Fazzini e compagni occupare il decimo posto con solo due punti di vantaggio rispetto all’Ambrì, che dalla sua gode di una partita in meno. Perdere, in casa, Lugano significherebbe non solo essere sorpassati dagli acerrimi rivali, ma anche scivolare in ultima – e più sgradita – posizione.

I precedenti

La banda di Kapanen inseguirà questa sera il secondo successo stagionale in un derby. In due delle tre precedenti sfide sono stati i biancoblù a festeggiare. Il 1 ottobre il Lugano si è imposto alla Valascia per 1-2 con le reti di Lammer e Sannitz. Il 29 ottobre alla Cornèr Arena è arrivata la rivincita dell’Ambrì con un 3-4 deciso ai rigori, mentre meno di un mese fa (il 23 novembre) alla Valascia i padroni di casa trionfarono con 3-2 in rimonta firmato da uno scatenato Matt D’Agostini.

Lugano, due innesti per cambiare marcia

C’è grande attesa in casa Lugano. In settimana i sottocenerini hanno accolto un nuovo straniero: quel McIntyre – ex centro centro dello Zurigo – in cerca di rilancio dopo un ultimo periodo sottotono. Sarà lui l’uomo in più nello scacchiere di Kapanen? A poche ore dalla partitissima resta, invece, ancora da capire chi difenderà i pali della porta bianconera. Il DS Hnat Domenichelli ha portato a Lugano l’ormai ex guardiano del Berna Niklas Schlegel, che contende a Zurkirchen una casacca da titolare.

Ambrì, infermeria piena ma Incir c’è

Continua a rimanere “full” l’infermeria dell’Ambrì. Per la sfida di questa sera, coach Cereda recupera solo Patrick Incir, pronto a scendere regolarmente sul ghiaccio. Ancora ai box i vari Kostner, Kneubuehler, Upshall, Hofer, Conz e Novotny.