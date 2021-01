La vignetta 2021 obbligatoria a partire da lunedì

SVIZZERA – Restano ancora solo pochi giorni per incollare la vignetta 2021 sull’interno del parabrezza. Quella del 2020 è valida soltanto fino a domenica 31 gennaio 2021 compresa. Il nuovo contrassegno autostradale 2021 è obbligatorio a partire da lunedì 1° febbraio 2021.

Dove incollare la vignetta?

La vignetta dev’essere chiaramente visibile sul parabrezza e va incollata sulla parte interna di quest’ultimo. La legge prescrive che il contrassegno autocollante non può essere affisso con l’ausilio di nastri adesivi o riposto, per esempio, nel vano portaoggetti del veicolo. La vignetta dev’essere incollata sul bordo del parabrezza o dietro lo specchietto retrovisore interno, senza mai ostacolare la visibilità del conducente. Non vi è alcuna legge secondo la quale sul parabrezza debba figurare unicamente la vignetta vigente. Tuttavia, il TCS consiglia di togliere la vignetta scaduta. La polizia può infatti sanzionare gli automobilisti nel caso in cui la loro visibilità fosse limitata dalla presenza di numerose vignette.

Dove acquistare la vignetta?

La vignetta autostradale è indispensabile per i veicoli a motore e i rimorchi (fino a 3,5 tonnellate) che viaggiano sulle autostrade e semi-autostrade della Svizzera. Costa 40 franchi e si può acquistare presso i punti di contatto TCS, gli uffici postali, i garage, le stazioni di servizio, nonché presso gli uffici doganali o della circolazione stradale. È valida dal 1° dicembre 2020 al 31 gennaio 2022. Gli automobilisti che sono sprovvisti di una vignetta correttamente incollata e visibile sono passibili di una multa di 200 franchi e dovranno inoltre acquistare il nuovo contrassegno.