Su YouTube e Spotify, la voce di Edoardo Braccini per motivarsi: "La società del tutto e subito scoraggia le persone"

COPENHAGEN – Su Spotify lo ascoltano in migliaia. Il suo canale YouTube vanta oltre 16mila iscrizioni. Eppure non è un cantante, né un musicista. Stiamo parlando di Edoardo Braccini, meglio noto come 'EdoBraa' sui social. Studia e lavora a Copenhagen e nel tempo libero motiva le persone. Come? Attraverso video e podcast motivazionali, utili a spronare coscienze e pigrizia. Edoardo non insegna, ma aiuta a riprendere in mano la propria vita. Perché per raggiungere i propri obiettivi – nella vita di tutti i giorni, nel lavoro, nello sport – il primo a credere in sé stesso devi essere tu.

Edo, quando hai iniziato a pensare che le tue parole, la tua voce e i tuoi pensieri, i tuoi testi potessero aiutare tante persone?

“In realtà, crescendo, ero convinto che l’ottimismo e la voglia di spaccare il mondo erano delle convinzioni che avessero tutti e fossero diffuse da molte persone. Confrontandomi con amici, ho scoperto che non era comune ambire a fare qualcosa di grande e voler crescere come persone. Quindi, parlando con amici, mi sono trovato a diffondere quello in cui credevo e molte persone, dopo aver essere usciti dalla propria comfort zone, mi hanno ringraziato per quello che consigliavo. Da lì ho capito che forse non era così diffuso essere ottimisti e motivati e ambire a migliorarsi. Per questo motivo ho deciso di provare a diffondere quello che credo per vedere se può aiutare qualcun altro”.

La motivazione manca sempre di più alle persone? Perché?

“La motivazione manca alle persone per diversi motivi. Da una parte vogliamo tutto subito e questo non accade mai quando si costruisce qualcosa di importante. Ci manca la motivazione perché non riusciamo a capire che ci vuole tempo per costruire qualcosa di grande e che stiamo andando sulla strada giusta e stiamo facendo dei progressi. Viviamo in una società in cui ci misuriamo sempre con gli altri. Questo, ancora una volta, ci scoraggia e non ci fa mettere in prospettiva progressi e miglioramenti”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Edoardo Braccini (@edobraa)

Fonte di ispirazione per migliaia di persone. Quale il segreto per sfondare?

“Sinceramente, non credo di aver sfondato. Sono contento di come sta andando perché ricevo tanti feedback positivi. Nella vita di tutti i giorni mi ha sempre aiutato la mia mentalità. I discorsi che faccio e pubblico sono spesso discorsi che rivolgo in primis a me stesso”.

Più che l’ascolto è importante la comprensione...

“Hai detto bene. È più importante la comprensione. È fondamentale capire quali parole vengono usate e come vengono usate. Ci sono contesti che richiedono alcune parole, altri ne richiedono altre. Pesare le parole è un esercizio che può fare la differenza a livello motivazionale”.

‘Amico’, ‘mental coach’, ‘psicologo’, come ti definisci?

“Non saprei se definirmi un mental coach o un motivation speaker. Mi definisco un inguaribile ottimista. Sono un sognatore, un lavoratore. Voglio solo aiutare le persone attraverso quello che sto imparando. Non so se questo ha un nome. Quello che voglio diffondere è un messaggio che possa portare valore e spunti di riflessioni importanti”.