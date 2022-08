La spaventosa notte di un 25enne milanese: sequestrato dai ladri e salvato dalla polizia

MILANO – Mattinata intensa per i Carabinieri di Milano. Le prime ore dell’alba si sono colorate di azzurro. Quello dei lampeggianti. È stata caccia ai ladri dopo la segnalazione di un furto avvenuto in Via Arena poco dopo le 3 del mattino. L’allarme è scattato in piena notte. Ed è stato un residente ad allarmare gli agenti dopo aver udito rumori insoliti.

I vigili del fuoco intervengono in un appartamento del terzo piano: lì un uomo di 25 anni chiede aiuto. Il protagonista sfortunato stava rientrando a casa da una serata poco dopo la mezzanotte. Il tempo di inserire la chiave nella serratura di casa ed è ecco la sorpresa: un cacciavite alla gola.

Alle sue spalle due malviventi che chiedono di fare silenzio. Lo legano a una sedia con un guinzaglio del cane e lo rinchiudono nel bagno mentre i due ladri svaligiano casa. Il loro armeggiare ha però allarmato i vicini. Le sirene della polizia li ha convinti a scappare. Una fuga che, per ora, non si è ancora interrotta.