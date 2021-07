Riunione liberale a Lodrino: Vitta e Speziali ospiti della sezione

LODRINO - Giovedì sera il Consigliere di Stato Christian Vitta e il Presidente cantonale PLR Alessandro Speziali – accompagnati anche dal membro dell’Ufficio presidenziale Omar Gianora - sono stati ospiti a Lodrino per partecipare ad un incontro informale e conviviale con i principali rappresentanti della Riviera del Partito Liberale Radicale, tra cui il granconsigliere Omar Terraneo, i sindaci Loris Galbusera (Biasca) e Alberto Pellanda (Riviera), i municipali della regione, così come alcuni membri del comitato distrettuale e dei comitati delle sezioni locali.

Si è discusso molto e si è parlato soprattutto di futuro.

Con il presidente distrettuale Michele Ferrari a fare gli onori di casa, l’accento è stato posto soprattutto sul rilancio della regione alla luce dei grandi cambiamenti intervenuti negli ultimi anni e della crisi pandemica. In particolare, le discussioni si sono concentrate sull’importanza di partire dalla creazione di posti di lavoro da Castione verso Nord quale volano per l’attrattività dell’intera regione. Ad esempio iniziando dal polo tecnologico legato all’aviazione in fase di lancio sul sedime dell’aeroporto di Lodrino.

A tener banco è poi stata anche la necessità di ulteriormente migliorare i rapporti tra i Comuni ed il Cantone affinché le autorità locali possano svolgere al meglio i propri compiti sul territorio.

Si è infine parlato anche dei possibili sviluppi legati all’evoluzione di AlpTransit e del futuro dell’industria dell’estrazione del granito, settore molto sviluppato proprio in Riviera.