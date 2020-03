Si ferma anche il calcio europeo: sospese Champions League ed Europa League

NYON – Continuare era impossibile. In Italia in quarantena ci sono Juventus e Inter (positivo anche Gabbiadini della Samp, oltre a calciatori di altre serie e altre nazioni), ieri si sono disputate partite con stadi aperti al pubblico ed altri chiusi. L’UEFA però stamattina ha preso la sua decisione: per il momento, stop.

"Alla luce degli sviluppi dovuti alla diffusione del COVID-19 in Europa e delle relative decisioni prese da diversi governi”, si legge nella nota diffusa dall'organismo di governo del calcio europeo “tutte le partite delle competizioni Uefa per club in programma la prossima settimana vengono posticipate".

Martedì è in programma la riunione per decidere il futuro di tutte le altre competizioni targate UEFA, probabilmente compresi gli Europei, che con l’emergenza sanitaria in corso e tanti campionati che rischiano di non terminare per tempo, potrebbero essere spostati di un anno.