Renzetti ora è fiducioso: "Siamo tutti in sintonia, vogliamo firmare entro l'11 agosto"

LUGANO - Le trattative sono riprese, come indicato ieri in un comunicato del Lugano. E a quanto pare, il direttore sportivo dei Chicago Fire Georg Heitz. Addirittura Angelo Renzetti parla di chiudere entro l'11 agosto.

Il presidente in una breve intervista rilasciata al Corriere del Ticino è apparso fiducioso e sereno. "Siamo tutti in sintonia (si riferisce al socio di minoranza Leonid Novoselskiy, che era contrario, ndr) parliamo di un’occasione imperdibile e di riflesso di una trattativa giusta. Alcuni dettagli vanno ancora discussi, ma entro l’11 agosto vogliamo firmare", ha detto. "Non stiamo morendo, anzi. Abbiamo ripreso per i capelli una trattativa che sembrava essersi complicata e ora siamo vicini a fare un bel regalo alla società, alla città e a chi ama il calcio in Ticino".

A quanto pare, allora, il Lugano sarà di Joe Mansueto.