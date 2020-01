Tutto pronto per la 20esima edizione della 'Nodada de la Befana'. Ecco tutte le informazioni

BRISSAGO – Lunedì 6 gennaio 2020 avrà luogo come da tradizione la storica “nodada de la Befana” che quest’anno giunge alla sua 20° edizione. Gli organizzatori si aspettano quindi di "vedervi numerosi per partecipare alla breve ma rinfrescante nuotata che da ormai 20 anni riscontra un caloroso riscontro sia per numero di partecipanti che di spettatori".

Nata da un’intuizione del suo fondatore Ilario Fidanza, correva l’anno 2000, la manifestazione ha da subito riscontrato un ampio successo tra la popolazione, trovando regolarmente spazio anche sui vari media cantonali. Sulla scia di questo successo, nel corso degli anni a seguire, nuotate simili sono state organizzate un po’ovunque nel nostro cantone, senza tuttavia avere il beneficio di essere la versione originale.

Ricordiamo che la distanza da coprire è di 80 metri, da nuotare rigorosamente in costume da bagno (senza nessun tipo di muta quindi) e che non verranno presi rilevamenti di tempo e non saranno stilate classifiche di nessun genere. Appuntamento quindi per lunedì 6 gennaio 2020, presso il porto comunale “Alla Resiga” di Brissago. Ritrovo alle 10:30 per le iscrizioni sul posto e partenza prevista alle ore 11:00. Dopo il cimento invernale – a partire da mezzogiorno – saranno cucinate delle deliziose lenticchie e la zucca in Piazza Municipio, nell’ambito della manifestazione “casett in piazza” organizzata dalla locale Commissione Cultura e Turismo.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito internet della Verbano Sub Brissago, che da l’anno scorso risulta completamente rinnovato: https://www.salvataggio-brissago.ch