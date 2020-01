Chi ce l'ha più lungo? La guerra del porno tra Siffredi e Felicitas!

MILANO - Il primo è la leggenda del cinema porno a livello internazionale. Il secondo è la stella emergente dell’hard. Parliamo di Rocco Siffredi e di Max Felicitas.



I due attori da qualche tempo non se le mandano a dire, in quella che sembra essere una sorta di guerra di successione, con il vecchio che accusa il giovane di spacciarsi impropriamente per suo erede.



Una polemica in cui non vengono risparmiati colpi sotto la cintura, ancor più dolorosi in ambito pronografico, addirittura richiamandosi alla fedeltà fiscale, come fece Felicitas qualche mese fa dichiarandosi fiero di pagare le tasse in Italia ed invitando il collega a fare altrettanto: “Altrimenti Siffredi non può dire di amare tanto il nostro Paese…”.



L’ultima bordata, però, è stata lanciata da Rocco. In una diretta sui suoi canali social il Re dell’hard ha fatto outing al suo collega. “Quando sul set di un film hard lo metti a girare con 10 uomini - ha detto Siffredi - de l’ha duro, quando lo metti a girare con 3 super attrici ce l’ha moscio. Ecco a voi pensare chi è e com’è davvero Max Felicitas".

“Che lui oggi abbia capito che è meglio dire che gli piace la f**a perché deve guadagnare soldi va bene è giusto - ha sentenziato Rocco - ma la verità è questa: lui non è un vero pornostar ma è stato molto bravo a farvelo credere!”.

Felicitas è stato zitto per qualche giorno, per poi replicare per le rime: “C’è un anziano porno attore italiano che vive all'estero che continua a usare il mio nome per farsi pubblicità e tentare di rimanere attivo almeno sui social. Ragazzi glielo ripeto, basta usare il mio nome, e soprattutto io sono Max Felicitas e non sono l'erede di nessuno; tanto meno di un attempato che nel 2020 fa video con due donne e 70 uomini”.



“I numeri - ha concluso il giovane pornoattore - sono chiari a tutti, Xvideos dice che sono il quarto pornoattore più forte al mondo. Sono il pornoattore uomo con più follower su Instagram al mondo e conto più di 300.000.000 visualizzazioni sui miei video. W il porno italiano!!! Vorrei dirgli di godersi le sue mitiche glorie passate ed andare in pensione perché, carissimo, io sono il futuro!”