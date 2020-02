Caslano, scontro tra auto e bici: gravi ferite per un 50enne

CASLANO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 15 a Caslano, un 29enne automobilista svizzero domiciliato nel Luganese circolava sulla strada cantonale in direzione di Ponte Tresa. Per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, mentre effettuava una svolta a sinistra per immettersi in via Stazione è andato a collidere contro un 50enne ciclista italiano residente in provincia di Varese, che sopraggiungeva in direzione opposta.

Sul posto sono intervenuti agenti della Polizia cantonale e, in supporto, della Polizia Malcantone Ovest nonché i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure al ciclista, lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 50enne ha riportato gravi ferite.