Coronavirus, il simpatico cartellone di un commerciante luganese: "Divieto assoluto di mascherine"

LUGANO – La paura dei ticinesi per il coronavirus si manifesta in maniera pesante su attività commerciali e routine quotidiane. E come far fronte, allora, alla psicosi coronavirus in Ticino? Il titolare del negozio ‘Spirito libero’ di Lugano Tazio Peschera ha scelto il sorriso e l’umorismo per invitare la popolazione a tornare alla normalità.

La simpatica iniziativa di Peschera sta rimbalzando sui social. Nella foto viene ritratto il titolare del negozio con un cartellone che porta l’hashtag #luganononsiferma. “Untore di idee – si legge nel manifesto –. Divieto assoluto di mascherine. Si diventa eroi dopo lo shopping...”.