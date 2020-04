LUGANO – La votazione cantonale del 26 aprile sul progetto per il risanamento e rilancio dell'aeroporto di Lugano-Agno è stata posticipata a data da stabilire. Lo ha comunicato oggi il Governo attraverso una stringata nota in cui sottolinea come la "decisione è dettata dallo stato di emergenza legato alla diffusione del coronavirus nel nostro Cantone".