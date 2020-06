Allarme per il Vedeggio che si alza, qualche fiume minore è esondato

LUGANO – È una domenica di forti problemi legati alla meteo in Ticino, soprattutto nel Sottoceneri: d’altro canto MeteoSvizzera aveva diramato l’allerta 3 per temprali nel Mendrisiotto e nel Luganese (già comunque revocato).

Sono state circa 350 le chiamate ai pompieri, in particolare a quelli del Luganese, Malcantone, Carona, Melide, Capriasca, per allagamenti in scantinati. Molti fiumi minori sono esondati, in particolare tra Magliaso e Caslano.

Addirittura il vice-comandante dei pompieri di Lugano, Mirko Domeniconi parla a La Regione di allarme per il fiume Vedeggio. “Non si vedeva così da anni”, ha detto.