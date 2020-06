Torna il lockdown nel cuore dell'Europa. In Germania isolato il distretto di Guestersloh

BERLINO - Torna il lockdown nel centro dell’Europa. Il distretto di Guestersloh, nella Regione del Nord Reno-Westfalia in Germania, sarà di nuovo sottoposto a stringenti restrizioni a causa del focolaio esploso nel mattatoio di Toennis che ha provocato oltre 1’5000 contagi da Covid19.



La decisione è stata comunicata ufficialmente dal presidente del Land Armin Laschet, il quale ha sottolineato che si tratta del primo distretto tedesco - ma si potrebbe dire europeo - a tornare in regime di chiusure dopo gli allentamenti delle scorse settimane.



La misura toccherà circa 370’000 persone e per il momento è prevista fino al 30 giugno. L’infezione è molto localizzata e al momento soltanto 24 casi positivi sono stati registrati al di fuori del mattatoio. Il lockdown, hanno precisato le autorità, è quindi da intendersi come una misura precauzionale.

Fatto sta che da oggi, per almeno una settimana, torna il il divieto di contatto per oltre due persone, e saranno chiusi bar, palestre, cinema, teatri, musei, memoriali; inoltre sarà proibito fare sport in luoghi chiusi. Stop anche ai pic nic e alle grigliate all’aperto. Le scuole e gli asili erano già stati chiusi.