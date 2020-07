I derby della regular season tornano su RSI. Carpani: "Un'ottima soluzione"

COMANO – Buone notizie per gli appassionati di hockey. Dalla prossima stagione, infatti, i derby della regular season tra HC Lugano e Ambrì Piotta tornano su RSI LA2. L’accordo con la BUS (Business Unit Sport) SSR, valido anche per il 2021/22, è stato raggiunto oggi grazie alla disponibilità della Lega Svizzera di hockey (SHIF) e ai buoni uffici di MySports UPC, che hanno tenuto in considerazione anche il contesto del tutto insolito che abbiamo vissuto in relazione alla pandemia e che ha portato all’annullamento dei Playoff.



Questa novità - che la RSI saluta con particolare piacere costituisce un semplice adeguamento del contratto già in essere che lega la SRG SSR e MySports UPC nell’ambito dei diritti di trasmissione TV del massimo campionato di disco su ghiaccio.



Oltre ai derby, la RSI e le sue consorelle SRF e RTS potranno trasmettere, in diretta e in esclusiva, altre 6 partite della prima parte della stagione.



“Un’ottima soluzione, che giunge pochi giorni dopo quella, di segno contrario, relativa alla Champions e all’Europa League di calcio” commenta Enrico Carpani, responsabile Sport RSI. "Dobbiamo purtroppo abituarci a questo alternarsi di notizie contrastanti in un mondo - quello dei diritti televisivi sportivi - sempre più imprevedibile. Io per primo, tutti i collaboratori del Dipartimento Sport e tutta la RSI ci rallegriamo di poter tornare ad offrire, alla ripresa del campionato, le dirette di un evento che da sempre è seguitissimo e che, per la storia, la geografia e la società ticinese va ben oltre il mero aspetto agonistico”.