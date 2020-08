Faido, furgone contro roulotte: cinque feriti e autostrada chiusa per ore

FAIDO – La Polizia cantonale comunica che questa mattina poco prima delle 07.00 sull'autostrada N2 in direzione nord, al km 93,0 portale nord della galleria della Piumogna, è avvenuto un incidente della circolazione. Un furgone immatricolato in Ticino con alla guida un 29enne residente nella regione, ha urtato posteriormente la roulotte trainata da una vettura Opel con targhe zurighesi. Alla guida di quest'ultima un 42enne domiciliato nel cantone Zurigo. A bordo della Opel vi era tutta la famiglia composta dalla moglie e due figlie. L'inchiesta di polizia dovrà chiarire i motivi della collisione.

La roulotte a causa del violento impatto è stata completamente distrutta. Tutti gli occupanti sono stati trasportati all'ospedale con ferite leggere. Sul posto per il soccorso sono intervenute 4 ambulanze di Tre valli soccorso ed una della Croce Vede di Bellinzona. L'autostrada per permettere le operazioni di soccorso e sgombero dei veicoli è stata chiusa e lo rimarrà ancora per qualche ora. Evidenti i disagi al traffico che è stato deviato a Faido sulla cantonale.

A causa di un principio d'incendio al furgone con targhe ticinesi sono intervenuti i Pompieri di Biasca e gli impiegati dell'Unità territoriale 4 per la pulizia del campo stradale.