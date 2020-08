"Non ti muovere o ti ammazzo". Il video della rapina di una baby gang ai danni di un tassista

MILANO – Attimi di terrore per un tassista 66enne rapinato nella notte di mercoledì 12 agosto a Milano. Verso le due di notte tre giovani sono saliti sul taxi a Porta Genova in direzione via Triboniano. Giunti a destinazione, hanno dapprima preso per il collo l'autista per poi rubargli 140 euro e altri oggetti personali. "Vi prego – urla il tassista –, prendete i soldi ma non il telefono: ci sono dentro cose importanti per me. Vigliacchi".

"Non ti muovere o ti ammazzo", gli intima uno dei rapinatori mentre gli altri pensano a rubare tutto quello che trovano. Il video è già stato consegnato ai carabinieri, ma il riconoscimento dei tre malviventi è complicato a causa dei volti nascosti dal buio e dalle mascherine.