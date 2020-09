A Locarno arriva 'Viva De André', lo spettacolo omaggio a 'Faber' con Dori Ghezzi ospite speciale

LOCARNO – Venerdì 9 ottobre al PalaCinema di Locarno (ore 20:30) andrà in scena lo spettacolo VIVA #DE ANDRÉ, atteso omaggio al cantautore genovese Fabrizio De André. La prevendita è scattata nei giorni scorsi sulla piattaforma www.biglietteria.ch. A Locarno sarà presente anche la vedova di ‘Faber’ Dori Ghezzi, che ne gestisce il patrimonio artistico.

Lo spettacolo, scritto e narrato da Luigi Viva, ripercorrerà lo straordinario successo di De André attraverso la musica, le parole e la visione di audio inediti. Ad accompagnare le parole di Viva ci saranno alcuni tra i più celebri jazzisti italiani come Francesco Bearzatti, Francesco Poeti, Pietro Iodice, (…).

‘Viva De André’ avrà in scaletta brani iconici come “La Guerra di Piero”, La Canzone di Marinella”, il “Pescatore”, “Valzer per un amore”.

VIVA#DE ANDRÉ approderà al PalaCinema di Locarno in occasione della presentazione ufficiale dell’omonimo album contenente le musiche dello spettacolo, che la band ha appena finito di registrare con la partecipazione di Michael League (leader degli Snarky Puppy) e di Giulio Carmassi (Pat Metheny Unity Group, Will Lee, Steve Gadd).

L’evento è organizzato da JazzAscona con la partecipazione di: Fondazione Fabrizio De André Onlus, Comune di Ascona, Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli, BancaStato, Radiotelevisione Svizzera, Nuvole Production, Hôtellerie Suisse, Patriziato di Ascona e PalaCinema Locarno.

Lo spettacolo è organizzato nel pieno rispetto delle normative sanitarie Covid-19.