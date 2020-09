In Ticino si vive in media 85,2 anni, solo a Madrid aspettativa di vita più alta

BELLINZONA – Il Ticino è una zona dove si vive a lungo. Secondo Eurostat, è addirittura la regione d’Europa con la seconda aspettativa di vita più elevata!

Davanti c’è solo Madrid, dove ci si può attendere di vivere sino a 85,5 anni. Per chi vive in Ticino, tre mesi in meno, ovvero 85,2 anni.

A livello svizzero, ovviamente, il Ticino è primo, seguito dalla zona del Lago Lemano (84,2 anni), dalla Svizzera Centrale a pari merito con Zurigo, poi dal Nord Ovest. In media l’aspettativa di vita in Svizzera è di 83,8 anni.

Per gli uomini, ideale sarebbe però vivere nella regione di Trento, che per loro ha una speranza di vita di 82,7 anni. Alle donne suggeriamo Madrid, dove si arriva a 88,1. Non è una sorpresa che le donzelle tendano a vivere più a lungo, i dati parlano di 83,7 anni contro 78,2.