Rimane incastrato sotto l'escavatore: serie ferite per un operaio

MONTAGNOLA – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 9 a Montagnola, in un cantiere in vicolo delle Scuole, vi è stato un infortunio sul lavoro. Stando a una prima ricostruzione, un 50enne operaio italiano domiciliato in Italia stava effettuando dei lavori con un piccolo escavatore. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, una volta sceso dal mezzo, è rimasto incastrato con una gamba sotto lo stesso.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale, sono intervenuti i pompieri di Lugano, per le operazioni di salvataggio, e i soccorritori della Croce Verde di Lugano, che dopo aver prestato le prime cure all'uomo lo hanno trasportato in ambulanza all'ospedale. Stando a una prima valutazione medica, il 50enne ha riportato serie ferite alla gamba, ma non tali da metterne in pericolo la vita.