L'idea "local" di Nebiopoli: un pacco per sostenere le realtà locali. "Sostieni i nostri commerci, i nostri bar, i nostri ristoranti"

CHIASSO - Lo spirito del Carnevale non si ferma, anche se in Ticino quest'anno non ci saranno cortei, allegria, coriandoli e maschere (no, non le mascherine, si intende i travestimenti). Nebiopoli, assieme agli altri carnevali del Mendrisiotto, ha presentato oggi il suo "Pacco Momò", nome che è stato in ballottaggio sino alla fine con "Momò Box".

Esso, spiegano gli organizzatori, "contiene lo spirito di tutto il Mendrisiotto ed è la dimostrazione che l’unione fa la forza. La nostra regione, ha voglia di riscatto. Lo scorso anno questa volontà era fortemente emersa con il rilancio del Nebiopoli, e la fantasia non poteva di certo fermarsi nel 2021. All’interno si troveranno, biglietti di entrata a tutti i carnevali del 2022 del Mendrisiotto. Gadget di tutte le Guggen, Gruppi e Carri del Mendrisiotto. Oltre a questo i prodotti da assaggiare dei fornitori del Nebiopoli, tutti quei fornitori la cui cifra d’affari è precipitata a causa della pandemia".

L'idea è un sostegno al mercato locale a 360 gradi: "Il messaggio è proprio questo: sostieni i nostri commerci, i nostri bar e i nostri ristoratori. Sostieni i nostri produttori e fornitori. Se puoi permettertelo, acquista online dai produttori del Nebiopoli. Però non limitarti a questo, non perdere l’occasione per contattare una cantina locale e comandare una bottiglia da bere in famiglia, non perdere l’occasione di un caffè o di aiutare il ristoratore vicino casa che si sta impegnando a sopravvivere con l’asporto. Siamo in guerra, ora più che mai è importante dare sostegno alle attività locali. Queste parole suoneranno molto forti dette dal presidente di un carnevale, però è esattamente questo il messaggio che vogliamo dare. L’unione fa la forza!", scrive il presidente Gazzani.

I pacchi sono 300 e la vendita inizia alle ore 15.30 di oggi su www.nebiopoli.ch. Il prezzo è di CHF 60.- + 8.- di spese di spedizione. CHF 60.- è il prezzo minimo consigliato, nessuno vieterà a chi se lo potrà permettere di effettuare una donazione maggiore. L’utile di questa operazione verrà totalmente donato ai gruppi di carnevale in difficoltà che ne faranno richiesta. Il pacco sarà consegnato direttamente al domicilio. Una grandissima sorpresa contenuta nel pacco: solamente in uno sarà inserito un biglietto d’oro, il fortunato che troverà il biglietto d’oro si aggiudicherà un monopattino elettrico del valore di CHF 400.-.

Ci sarà anche un secondo concorso, tutto social. Basterà effettuare un selfie da caricare sui social, taggando il carenvale nebiopoli. Meglio se vestiti da carnevale e con i mano prodotti locali, magari quelli dei fornitori. Chi avrà comandato il pacco sarà avvantaggiato avendo già molto materiale. La foto più originale si aggiudicherà un Ipad di ultima generazione.

Tutte le modalità in relazione al concorso si troveranno sui nostri social e sito internet.

Inoltre, sabato 6 febbraio 2021 Nebiopoli trasmetterà dalle frequenze di Radio Ticino musica di carnevale per una serata interamente dedicata al carnevale, per ballare e festeggiare assieme seppur da casa.