Incendio in un deposito di auto a Castione all'alba

CASTIONE – La Polizia cantonale comunica che questa mattina verso le ore 05:45 a Castione in Via San Gottardo, per cause che l'inchiesta di polizia dovrà stabilire, è scoppiato un incendio in un deposito di auto e materiale di scarto. Le fiamme in breve tempo hanno interessato l'intero capannone adibito a deposito.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale e della Polizia della città di Bellinzona in supporto, sono intervenuti i Pompieri di Bellinzona e preventivamente i soccorritori della Croce Verde Bellinzona. A titolo precauzionale si è resa necessaria l'evacuazione di due persone da un'abitazione vicina. Non si lamentano feriti. Per consentire le operazioni di spegnimento il tratto di strada è stato chiuso sino alle 08:00.