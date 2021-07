Cade in bicicletta e batte la testa, non è in pericolo di vita

SEMENTINA - La Polizia cantonale comunica che oggi poco dopo le 10:30 a Sementina vi è stato un incidente della circolazione stradale. In base a una prima ricostruzione, una 69enne cittadina francese residente in Francia circolava in sella a una bicicletta su via al Ticino.

Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, mentre effettuava una svolta a destra ha urtato il bordo del marciapiede perdendo il controllo del mezzo, per poi cadere a terra battendo la testa.

Sul posto, oltre ad agenti della Polizia cantonale sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde Bellinzona, che dopo aver prestato le prime cure hanno trasportato la 69enne in ambulanza all'ospedale. La donna ha riportato serie ferite, non tali da metterne in pericolo la vita.