Funerali di Marco Borradori, niente corteo. Cerimonia in diretta tv. Tutti i dettagli

LUGANO – A seguito della scomparsa del suo Sindaco Marco Borradori, che ha profondamente scosso la comunità, il Municipio di Lugano interpretando il sentimento di cordoglio dell’intera cittadinanza ha deciso di proclamare giornata di lutto cittadino martedì 17 agosto, giorno delle esequie. I funerali si svolgeranno allo Stadio di Cornaredo alle ore 10.00. La giornata di lutto si concluderà alle ore 18.10, quando la popolazione è invitata a osservare un minuto di raccoglimento in memoria del caro Sindaco, al rintocco delle campane di tutte le chiese di Lugano.

Il Municipio ha proclamato martedì 17 agosto giornata di lutto cittadino. La popolazione, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni sociali e culturali, i titolari di attività varie sono invitati a esprimere il proprio cordoglio nelle forme ritenute più opportune, e a osservare alle 18.10

- ora della scomparsa del nostro stimato e amato Sindaco - un minuto di raccoglimento in sua memoria, al rintocco delle campane di tutte le chiese di Lugano. Le esequie si terranno allo Stadio di Cornaredo alle ore 10.00.

I servizi dell’Amministrazione comunale resteranno chiusi, a eccezione di attività e servizi di base e dei servizi extrascolastici già previsti.

La cerimonia di commiato sarà trasmessa in diretta su RSI La 1 e TeleTicino a partire dalle ore 9.00.

La Città ha allestito la Camera ardente nel patio di Palazzo Civico. Domenica 15 e lunedì 16 agosto, dalle ore 8.00 alle ore 22.00, sarà possibile rendere l’ultimo saluto al nostro Sindaco, lasciando un pensiero o un ricordo scritto sul Libro di commiato. Poco prima dell’apertura della Camera ardente il Municipio si riunirà per qualche minuto di raccoglimento davanti al feretro, sulle note della musica della violinista Maristella Patuzzi. Avranno quindi inizio le visite della popolazione nel rispetto delle disposizioni in loco e delle prescrizioni pandemiche. Per ragioni di sicurezza, il porto della mascherina è obbligatorio nel patio e nell’area di attesa per l’accesso al patio in Piazza della Riforma. Non sono consentite fotografie all’interno del patio.

È inoltre possibile lasciare un pensiero pubblico alla memoria del Sindaco anche sulla bacheca virtuale aperta sul sito della Città, all’indirizzo www.lugano.ch/addiosindaco .

Corteo funebre

Contrariamente a quanto preannunciato, la Città non organizzerà il corteo funebre previsto alle 9.30 con partenza da via Monte Boglia, sede della Lega dei Ticinesi, per ragioni di sicurezza sanitaria.

Cerimonia funebre

La cerimonia funebre si terrà come anticipato allo Stadio di Cornaredo, così da poter permettere una partecipazione il più ampia possibile alla cittadinanza che tanto vicina è stata ed è tuttora al suo Sindaco Marco Borradori.

Poiché la cerimonia rientra nella tipologia delle manifestazioni religiose l’accesso sarà consentito senza certificato Covid; obbligatorio invece il porto della mascherina.

Il commiato allo Stadio inizierà alle ore 10.00. I cancelli saranno aperti tra le ore 8.00 e le ore 10.00 per permettere un flusso ordinato dei partecipanti.

Programma

ore 10.00 Entrata del feretro nello Stadio e inizio della cerimonia

ore 10.15 Interventi:

Consigliere federale Ignazio Cassis

Consigliere di Stato Norman Gobbi

Vicesindaco della Città di Lugano Michele Foletti

L’Amico Andrea Leoni

Seguirà un momento di preghiera guidato dal Vescovo di Lugano Monsignor Valerio Lazzeri, con benedizione del defunto.

ore 11.30 ca. Termine della cerimonia

L’Orchestra della Svizzera Italiana curerà gli intermezzi musicali.

L’inizio e la fine della cerimonia saranno accompagnati dalle note della Civica Filarmonica di Lugano.

Trasporti pubblici e parcheggi

I partecipanti alle esequie sono caldamente invitati a recarsi allo Stadio con i mezzi pubblici. o La TPL, Trasporti Pubblici Luganesi SA offre il trasporto gratuito nelle zone 100, 110, 113 e 121, dal primo servizio mattutino del 17 agosto fino alle ore 13.00. I P&R di TPL nella zona 100 saranno gratuiti fino alle ore 13.00.

o Sui treni della FLP, Ferrovie Luganesi SA il trasporto è gratuito per le zone 100 e 110 a partire dalle prime corse del mattino fino alle ore 13.00.

o La disponibilità di parcheggi nell’area limitrofa è limitata (P&R Sud e sterrato Gerra), per raggiungere i quali si consiglia di utilizzare via Ciani. È offerta la sosta gratuita.

Organi di stampa

Martedì 17 agosto per i rappresentanti e le rappresentanti dei media è riservata la tribuna stampa dello Stadio di Cornaredo fino a esaurimento dei posti. I fotografi e le fotografe possono spostarsi liberamente nel rispetto della dignità del momento.

I media sono invitati ad accreditarsi all’indirizzo sport@lugano.ch entro le ore 15.00 di lunedì 16 agosto, indicando: testata, nome del collaboratore, specifica giornalista/fotografo.

In tribuna stampa, come in tutta l’arena, è obbligatorio il porto della mascherina.

Prescrizioni Covid

Nella Camera ardente posta nell’atrio di Palazzo Civico e nell’area di attesa in Pazza Riforma è obbligatorio il porto della mascherina.

La cerimonia allo Stadio rientra nella categoria delle manifestazioni religiose ai sensi dell’art. 14 della RS 818.101.26. Per accedere allo stadio non occorre quindi il certificato Covid, vige invece l’obbligo di portare la mascherina.

La capienza dello Stadio è quella ordinaria, con posti a sedere e in piedi. L’entrata e il deflusso dei partecipanti sono previsti su più entrate.

La Città è grata a tutte le istituzioni, alla Diocesi, alle associazioni, agli enti, ai servizi, agli amici che hanno collaborato ad accompagnare nell’ultimo viaggio il Sindaco Marco Borradori.