Pugno in faccia all'arbitro: il vergognoso gesto dell'allenatore

PIEMONTE – Il video della maxi rissa scoppiata durante un incontro di Terza Lega tra Semine e Locarno ha fatto il giro del web, finendo anche in alcuni gruppi Telegram da migliaia di utenti provenienti anche da tutta Italia. Il percorso inverso, ora, lo compie un altro filmato che immortala scene da far west nei campi di periferia.

Ci riferiamo a quanto accaduto in Prima Categoria tra Oleggio Castello e Carpignano, due compagini del Piemonte. Durante il secondo tempo, il diretto di gara è stato aggredito con un pugno in faccia dall'allenatore ospite, Giovanni Alosi. In modo elegante, l'arbitro ha fischiato la fine dell'incontro anzitempo mandando tutti sotto la doccia.