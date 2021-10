kwick-energy.ch apre a un nuovo partner

LUGANO – Kwick, il nuovo fornitore smart di energia elettrica per la Svizzera, ha lanciato nel 2020 il portale e-commerce kwick-energy.ch. Concepito per soddisfare le esigenze dei clienti che dal 2009 possono acquistare energia sul libero mercato, dalle piccole medie imprese alle comunità di consumo proprio, il portale offre soluzioni su misura e la possibilità di concludere in pochi click la sottoscrizione di nuovi contratti di fornitura.

Le offerte sono personalizzate in funzione del settore di attività, del profilo di consumo e della sensibilità ambientale del cliente, che può acquistare l’energia per uno o più anni ad un prezzo fisso, trasparente e concorrenziale. Un’area clienti permette di consultare in qualsiasi momento le informazioni inerenti ai propri contratti di fornitura e di ricevere offerte aggiornate. Semplicità, convenienza e accesso alle migliori fonti di energia rinnovabile certificata sono le caratteristiche alla base delle proposte di kwick-energy.ch.

kwick ambisce ad affermarsi quale attore di primo piano a livello nazionale e mira a coinvolgere nuovi partner per diversificare l’offerta e proporre prodotti sempre più efficienti e innovativi. L’adesione di AEM consente a kwick di approfittare della pluriennale esperienza di tre aziende affermate negli ambiti della produzione, del commercio e della distribuzione di energia elettrica, a tutto vantaggio dei propri clienti.

Conscia delle trasformazioni in atto nel settore elettrico, AEM ha deciso di sposare l’iniziativa di AET e SES a un anno dal lancio del nuovo portale. L’azienda vede in kwick-energy.ch uno strumento in grado di rispondere alle mutate esigenze dei clienti che già oggi acquistano energia elettrica sul mercato e mira a completare l’offerta del portale apportando la propria esperienza nei modelli di business e nei servizi, al fine di affrontare al meglio le sfide derivanti dalla sua

prospettata completa liberalizzazione. Con AEM, kwick acquisisce un partner che porterà ulteriori competenze al progetto,

consentendo di sviluppare nuove proposte e servizi in favore dei clienti.