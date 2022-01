Tragedia in Coppa Africa: ressa allo stadio, otto morti e decine di feriti

CAMERUN – Tragedia allo stadio Paul Biya di Yaounde, capitale del Camerun. Prima dell'incontro degli Ottavi di finale di Coppa Africa tra Camerun e Comore, otto persone sono morte per la ressa tra tifosi che si accalcavano per entrare allo stadio. L'incontro si è comunque disputato e ha visto il Camerun imporsi per 2-1.

Il Ministero della Salute ha confermato la tragedia aggiungendo che tra i morti vi è anche un bambino. Un neonato rimasto schiacciato nella folla è invece ricoverato in ospedale. Circa 50 persone sono rimaste ferite nella calca, di cui due con ferite multiple e altrettante con gravi ferite alla testa.

La Caf, la confederazione calcistica dell’Africa – si legge in un comunicato ufficiale – “è a conoscenza dell’incidente avvenuto all’Olembe Stadium e sta attualmente indagando sulla situazione, cercando di ottenere maggiori dettagli su quanto accaduto. Siamo in costante comunicazione – prosegue la nota - con il governo del Camerun e il comitato organizzatore locale. Il presidente della Caf, Patrice Motsepe, ha inviato il segretario generale, Veron Mosengo-Omba, a visitare i tifosi ricoverati nell’ospedale di Yaoundé”. I funzionari locali parlano di 50mila persone che avrebbe cercato di assistere alla partita nonostante il limite imposto di 6mila spettatori.

Secondo Eurosport, in migliaia hanno tentato l'ingresso forzato pur non essendo in possesso del certificato covid richiesto per entrare allo stadio.