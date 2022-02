Regno Unito minacciato dalla tempesta 'Eunice': massimo livello di allerta. Popolazione invitata a restare a casa

REGNO UNITO – Preoccupazione nel Regno Unito, dove la tempesta ‘Eunica’ sta imperversando sul Paese. Le autorità locali l’hanno definita come una “delle peggiori tempeste degli ultimi decenni” e hanno invitato la popolazione a rinchiudersi in casa. Il Met Office ha emesso il grado massimo di allerta meteo di livello rosso. Per ‘massimo livello’ “si intende che esistono pericoli concreti per le vite delle persone all’aperto”.

Le raffiche di vento previste potrebbero raggiungere i 150 km/h, accompagnate da scrosci e rovesci di pioggia. La tempesta Eunica ha già provocato danni in Galles, dove 1’800 abitazioni sono attualmente senza energia elettrica e l’Esercito è pronto a intervenire.

Chiusi pure diversi ponti, tra cui il Severn Bridge che collega l’Inghilterra meridionale e il Galles, e il Britannia Bridge, che collega l’isola di Anglesey con il Galles continentale.