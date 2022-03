Lucrare sulla guerra. Un sito di appuntamenti promuove "ucraine disponibili" e Facebook lo sponsorizza

UCRAINA – Lucrare sulla guerra. Sì, avete letto bene e, purtroppo, non c'è da stupirsi. Business e marketing non guardano in faccia a nessuno, nemmeno al conflitto sanguinoso in atto tra Russia e Ucraina. Un sito di appuntamenti ucraino, che conta 800mila membri, sfrutta l'attualità per promuovere incontri con "ucraine single". Il sito ha sponsorizzato la sua 'vetrina' via Facebook ed è questo che più fa storcere il naso.

Era il caso che Facebook si intascasse dei soldi per promuovere un sito d'incontri in questa fase storica? La società di Zuckerberg è nel mirino delle critiche di diversi media ucraini, sdegnati da quanto visto sui social. "Avvoltoi, ma che avete in testa? Tutto questo è ridicolo", è il tenore dei commenti sotto l'annuncio.