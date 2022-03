Copertura Alto Vedeggio, firmata la convenzione

MONTECENERI – Il Dipartimento del territorio (DT) comunica che nella giornata di ieri è stata sottoscritta la convenzione tra il Cantone e i Municipi di Monteceneri e Mezzovico-Vira volta a proseguire la collaborazione nell’ambito del progetto Alto Vedeggio (PAV), concernente la riqualifica di parte del territorio attualmente occupato dell’autostrada A2 tramite delle coperture parziali della stessa tra Rivera e Sigirino. Tale accordo, siglato per il Cantone dal Dipartimento del territorio, permetterà di approfondire e adeguare alle mutate condizioni il progetto di riqualifica (PAV), nonché di promuovere il consolidamento della discarica per materiali inerti di Sigirino, condizione base per permettere la pianificazione e la realizzazione del sopramenzionato progetto.

Il progetto Alto Vedeggio (PAV) è nato su proposta dei Comuni di Monteceneri e di Mezzovico – Vira con l’intento di ridurre l’inquinamento fonico causato dall’autostrada A2, ricucire il territorio e permettere di riutilizzare un’importante quantitativo di materiali inerti. Nel 2018 è stato infatti realizzato uno studio di fattibilità per verificare la possibilità di riqualificare parte del territorio dei Comuni, il quale è stato in seguito presentato alla popolazione nel 2019. La realizzazione del progetto PAV avverrà verosimilmente in contemporanea con la realizzata dalla discarica di materiali inerti (tipo B) nella zona Motti di Sigirino, ubicazione che il Cantone ha individuato e per la quale ha previsto la modifica della scheda V7 del Piano direttore cantonale (PD).

La convenzione sottoscritta nella giornata di ieri permetterà di approfondire e aggiornare il progetto PAV e di promuoverlo come riqualifica territoriale, nonché di garantire il consolidamento della discarica di Sigirino – Motti. Nella fattispecie, il Dipartimento del territorio si impegna, tramite i suoi servizi, ad assumere il ruolo di coordinatore del progetto PAV in collaborazione con i Comuni, a verificarne gli aspetti procedurali e finanziari di competenza cantonale e federale nonché a promuovere i contatti con l’Ufficio federale delle strade (USTRA).