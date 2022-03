Ucraina, donne transgender respinte al confine: "Ci spediscono a combattere per il Paese"

UCRAINA – Si sentono donne e hanno un aspetto tutto declinato al femminile. Ma il passaporto recita ‘M’ di fianco alla voce genere. E così, anche le donne transgender devono restare in Ucraina per combattere. Lo dice la legge secondo la quale i cittadini maschi di età compresa tra i 18 e i 60 anni sono costretti a restare in patria per prestare servizio militare e difendere l’Ucraina.

Alcune donne transgender hanno provato a lasciare il confine. Ma sono state respinte al confine. Questo è il racconto di Judis, intervistata dal Guardian. “Le guardie ti toccano e ti spogliano ovunque. Ti rispediscono indietro”. Secondo una delle associazioni per i diritti umani, circa il 90% delle donne trans arrivate al confine sono state invitate a tornare indietro per imbracciare le armi.