Da Steve Lee a Elton John. Locarno ha la sua nuova Walk of Fame

LOCARNO - Anche Locarno ha la sua "Walk of Fame", con le impronte e le firme su lastre di bronzo lasciate da 81 famosi musicisti che si sono esibiti nel corso degli anni al Moon & Stars, installati su dieci innovativi totem girevoli.

È stata installata in un solo giorno. La nuova attrazione turistica sorge nella zona adiacente alla statua del famoso toro di Remo Rossi, all’altezza di Largo Zorzi.

La storia della Locarno Walk Of Fame è iniziata nel 2008, anno in cui nei giardini che costeggiano il viale di Largo Zorzi vennero posate a terra le prime lastre di bronzo con le impronte di quattro artisti ospiti quell’anno di Moon & Stars. Col tempo, il numero di musicisti che hanno voluto lasciare un segno del loro passaggio a Locarno è cresciuto, a tal punto da rendere necessaria l’elaborazione di un nuovo progetto.

Ed ecco dunque come è nata la nuova Waö of Fame, ideata e finanziata dall’Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV). Le vecchie lastre sono state recuperate e lucidate. Le ha realizzate nel corso degli anni dall’artista Gianmarco Torriani.

È seguita la loro posa a nuovo su dieci totem, costituiti ciascuno da tre cubi girevoli di 50 x 50 x 50 cm, coi quali è possibile interagire per scoprire tutti gli artisti. I totem sono stati ideati prima come prototipo e poi realizzati dalla ditta Giugni Metalcostruzioni in collaborazione con l’agenzia di comunicazione Jannuzzi Smith.

Una mappa posta all’inizio della Walk Of Fame aiuterà il visitatore a orientarsi e a non perdere

l’impronta della propria star preferita. Star che, come detto, sono tante, ben 81. Hanno lasciato

impronte, firme, messaggi (o addirittura anche il ricordo di oggetti, come è il caso dell’amatissima armonica a bocca di Steve Lee) artisti del calibro di Sting, Santana, Joe Cocker, Elton John, R.E.M. Gotthard, Ligabue, Zucchero e tanti altri.

Fiancheggiando la passeggiata pedonale appena risistemata dalla Città di Locarno nella zona dei Giardini Rusca adiacente alla famosa statua del toro di Remo Rossi, la nuova Walk Of Fame diventerà sicuramente una nuova attrazione turistica.

Ne è convinto il Direttore operativo dell’OTLMV, Benjamin Frizzi: “Grazie alla preziosa collaborazione della Città di Locarno andiamo a creare un nuovo punto di interesse che arricchisce l’offerta e che attirerà l’attenzione di tanti appassionati di musica. La Walk Of Fame è anche un modo per ricordare durante tutto l’anno la presenza dei grandi eventi musicali che abbiamo sul territorio. È poi un progetto in divenire, nella misura in cui nei prossimi anni si continueranno a raccogliere le impronte degli artisti. Stiamo inoltre già lavorando a un ulteriore sviluppo: grazie a un codice QR il visitatore potrà in futuro ampliare l’esperienza con contenuti musicali ed informativi che troverà online”.

Soddisfatto dell’operazione pure il sindaco di Locarno, Alain Scherrer: “La musica è per l'anima

quello che la ginnastica è per il corpo. Una grande verità, un insegnamento che Platone ci ha regalato già più di 2.000 anni or sono. È quindi con immenso piacere che – ringraziando l’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli – saluto il progetto di rivisitazione della Walk Of Fame di Locarno. Un progetto che – in una veste particolare e intrigante – andrà ulteriormente a impreziosire la città. La nuova Walk Of Fame permetterà di portare un po’ di musica, quella dei grandi artisti che hanno calcato il palco di piazza Grande, nel nostro quotidiano, magari risvegliando anche dei bei ricordi legati a un concerto tenutosi nel salotto cittadino. Un contributo all’anima di tutti i locarnesi e anche dei molti turisti che sceglieranno in futuro le rive del Verbano come meta per le proprie vacanze”.