Bimbo di 13 mesi cade dal balcone. Arrestata la babysitter

MODENA – Soliera, paese di 15'000 abitanti nella Bassa Modenese. Ieri mattina poco dopo le 10 un bambino di 13 mesi cade da un balcone, dal secondo piano di una palazzina. Un incidente? Probabilmente no: la babysitter, Monica Santi, 32 anni, di Carpi, incensurata, laureata in economia e commercio, viene arrestata per tentato omicidio: avrebbe lanciato deliberatamente il piccolo dal balcone, da un’altezza di circa quattro metri. I genitori erano al lavoro e in casa, oltre a lei, c’era anche la colf. Il bambino è ricoverato all’ospedale Maggiore di Bologna in prognosi riservata, avendo riportato un trauma toracico e diverse fratture, anche se le sue condizioni si sono stabilizzate nel corso della serata.

La babysitter è stata portata alla caserma dei carabinieri di Soliera dove è stata interrogata nel primo pomeriggio. Ma non sarebbe stata in condizioni di spiegare nulla: “È sotto choc, fortemente provata, non ricorda niente.L’interrogatorio è durato pochissimo perché la mia assistita è in completo stato confusionale, quasi incapace di parlare”, ha detto la sua legale.

Ma perché la babysitter è accusata di tentato omicidio? Indicazioni importanti sarebbero arrivate dalla colf, interrogata dagli inquirenti: non sarebbe stato un incidente ma un gesto volontario. Dei vicini di casa nessuno ha assistito alla scena della caduta.

La babysitter lavorava da gennaio con i genitori del bimbo: “Otto ore al giorno, ma non so aggiungere nulla di più”, ha aggiunto la sua legale. Mentre la nonna del bambino ha precisato che Monica Santi “non aveva mai dato segni di squilibrio”.

Dopo la formalizzazione dell’arresto, la donna — minuta, i capelli raccolti in uno chignon: così la ritrae un video della Gazzetta di Modena mentre entra nell’auto dei carabinieri (foto) — si trova in carcere in attesa dell’udienza di convalida.

Sette giorni fa un’altra vicenda simile era accaduta a Modena. La piccola Rejoice Bellow, tre anni, di origine nigeriana, è morta dopo essere caduta da un balcone, da un’altezza di 23 metri. Ma in quel caso è stato un incidente.