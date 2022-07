Fondazione OTAF e Hotel Splendide: insieme per la sostenibilità ambientale e l’etica sociale

LUGANO – La scorsa primavera ha preso avvio un interessante progetto di collaborazione che ha portato i prodotti della Fondazione OTAF all’interno di uno degli hotel di Lugano più conosciuti e apprezzati a livello internazionale. Ogni giorno, a colazione, gli ospiti dello storico albergo, provenienti da tutto il mondo, possono degustare il miele e le marmellate prodotte dagli utenti dei laboratori dell’OTAF.

Per la Fondazione, che da oltre 100 anni opera sul territorio a sostegno di persone con disabilità, è un’occasione per far conoscere la propria missione e i propri prodotti ad un pubblico più vasto. Per lo Splendide, la scelta di avere l’OTAF tra i fornitori è in linea con l’attenzione che la struttura ha verso progetti improntati sulla sostenibilità ambientale e sull’etica sociale.

La collaborazione tra Fondazione OTAF e Hotel Splendide nasce infatti all’interno del programma di sostenibilità che lo storico albergo porta avanti da diversi anni in vari settori, tra i quali quello ambientale e quello della responsabilità sociale d’impresa.

Filiera corta, prodotti di qualità, trasporti ed emissioni di CO2 ridotti: i fornitori ticinesi dell’albergo sono il 65% del totale e il 57% di questi si trova nel raggio dei 10 Km. Così come la Fattoria di Origlio, che a soli 8 Km dall’albergo produce il miele che la clientela internazionale può degustare ogni mattina.

Per OTAF questa collaborazione è un ulteriore passo verso quelle realtà del territorio che a loro volta sono una vetrina internazionale, riuscendo a dare rilevanza al lavoro quotidiano di coloro che producono queste delizie locali, motivando gli utenti di tutte le età.

Collaborano inoltre a questo progetto i laboratori di falegnameria e di ceramica della Fondazione, i quali hanno realizzato un angolo creativo e goloso nella sala colazioni dell’Hotel.

Un articolo di approfondimento su questo progetto è stato pubblicato sulla rivista dell’OTAF Semi di Bene (n.2/2022 – giugno 2022), al link http://www.otaf.ch/index.php/home/news