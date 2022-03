L'8 marzo di Tamara Merlo: "Un mondo più inclusivo è un mondo più democratico e pacifico"

di Tamara Merlo *

Oggi è quel bel momento dell’anno in cui la società intera sembra accorgersi delle questioni e dei problemi di cui mi occupo ogni giorno, e quindi sono davvero molto felice. Ma poi penso che, finché ci sarà l’8 Marzo come “Giornata internazionale dei diritti delle donne”, vorrà anche dire che la parità purtroppo non si è ancora realizzata.

E allora torniamo a rimboccarci le maniche, magari cominciando dalle numerose iniziative previste oggi. Ci sono mostre, conferenze, manifestazioni: si va dal linguaggio inclusivo (a Trevano, con la Commissione consultiva per le pari opportunità) su su fino ai femminicidi e alla violenza domestica (a Bellinzona, con il Collettivo io lotto). Sono tante le occasioni per riflettere e fare passi avanti nei molti, troppi ambiti in cui la parità non c’è ancora.

Uno di questi è la (scarsa) presenza di donne nei posti dove si prendono le decisioni nel settore pubblico. La prossima settimana il Gran Consiglio ha la possibilità di fare un timido passo in avanti, rafforzando la regola che dice che ogni sesso dovrebbe essere rappresentato almeno nella misura del 30% nelle commissioni, gruppi di lavoro ed enti in cui la nomina spetta al Governo. La regola esiste già ma la sua applicazione non sta ancora dando risultati tangibili in Ticino (siamo intorno al 15%).

Il rapporto di minoranza – che si spera diventi di maggioranza – non stravolge il sistema ma chiede semplicemente che si dia una spiegazione scritta al Consiglio di Stato del perché tale percentuale non sia stata eventualmente raggiunta. Una sorta di quota light, sul modello di quello che già fa la Confederazione, dove la presenza femminile è percentualmente più gratificante e rispecchia maggiormente la nostra società.

Un mondo più inclusivo è sicuramente un mondo più democratico, e perciò più pacifico. E di pace ne abbiamo davvero tanto bisogno, oggi più che mai.

* deputata Più Donne