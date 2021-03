Svizzeri "maliziosi"! Durante le ondate di Coronavirus si impennano gli acquisti di sex toys

VALLESE - La pandemia ha imposto di passare molto tempo in casa, spesso da soli. A esserne influenzata in senso negativo è stata certamente la vita sociale ma anche quella sessuale. E gli svizzeri non hanno voluto rinunciare al proprio piacere sessuale, puntando sull'acquisto di sex toys. Secondo una statistica resa nota da KissKiss.ch, un sexy shop online fondato nel Canton Vallese e attivo dal 2009, nel 2020 si è avuto un incremento importante nell'acquisto dei cosiddetti giochi per adulti.

L'anno scorso gli uomini sono stati più numerosi (59%) ad effettuare acquisti su KissKiss.ch rispetto alle donne (41%). Per quanto riguarda l'età, è soprattutto la fascia tra i 25 e i 34 anni che si è interessata agli articoli erotici, spiega il gruppo. Il Cantone più "malizioso"? Zurigo, seguito da Vaud, Ginevra e Berna.

Gli uomini si sono interessati perlopiù ai lubrificanti, ai masturbatori, soprattutto agli ultimi modelli ultra-connessi, e ad oggetti d'atmosfera utilizzati a scopo decorativo, per creare anche atmosfere romantiche. Per le donne invece gli acquisti si sono orientati prevalentemente verso gli stimolatori, i vibratori e i gel orgasmici. Per contro, durante la seconda ondata, hanno avuto un certo successo i giochi di società e da tavolo, che KissKiss chiama ironicamente "una sostituzione più piccante delle serate davanti a Netflix".

Simon Jacquier, co-fondatore di KissKiss.ch, ha specificato: “Abbiamo inoltre notato che i clienti disponevano di un budget maggiore dedicato al proprio piacere. A causa della pandemia, sono stati privati delle proprie attività e hanno quindi investito di più in articoli per adulti". Dunque, si era soli, non ci si poteva incontrare, e se si poteva farlo si era confinati in casa e si avevano più soldi. Un affare per il sexy shop online.