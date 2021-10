Test a pagamento, Verdi "delusi dal Consiglio Federale"

BERNA – Il Consiglio Federale ha deciso di non ascoltare la maggioranza parlamentare della commissione salute, di ignorare la petizione che ha raccolto più di 25'0000 adesioni per il mantenimento dei test gratuiti e di non considerare gli appelli della commissione etica medica nazionale.

Per i Verdi del Ticino" testarsi come vaccinarsi o isolarsi è sempre stato uno dei pilastri fondamentali per combattere la pandemia e lo deve rimanere. La decisione governativa odierna introduce così indirettamente delle discriminazioni per i non vaccinati, in particolare quelli meno abbienti. Inoltre, premiare con 50 franchi chi convince un altro a vaccinarsi, è

perlomeno discutibile".

"In un contesto di preoccupante polarizzazione all'interno della società riguardo alla vaccinazione e all'introduzione del certificato COVID, questa decisione convincerà forse qualche indeciso a vaccinarsi, ma non contribuirà a rasserenare il dibattito", affermano ancora i Verdi nel loro comunicato.