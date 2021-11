BELLINZONA - Da un po' non si registravano decessi per Covid in Ticino, oggi purtroppo sono 2, di cui quello di una persona in casa anziani. I nuovi casi sono stabili, 148.

Ci due decessi, i totali sono ora di 38'423 positivi accertati e 1'110 morti.

In ospedale ci sono 66 pazienti, addirittura 10 più di ieri, di cui 7 in cure intense (dato stabile).