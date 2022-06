Riparte il Bellinzona: cambia lo staff. Tre arrivi di peso e due rinnovi per dare via alla stagione

*Da Laborsport.com

BELLINZONA – Si riparte. La stagione del Bellinzona prende avvio oggi, martedì 21 giugno. E che stagione, viene da aggiungere. La truppa granata dara avvio alla stagione dopo aver conquistato la promozione in Challenge League. Al raduno odierno al Comunale non mancheranno le novità. La dirigenza granata si è da subito messa al lavoro per allestire un organico in grado di dire la sua anche in cadetteria. La prima novità riguarda lo staff: via Schällibaum, a guidare il Bellinzona sarà l’ex nazionale David Sesa, affiancato dall’ex Paradiso ‘Nando’ Cocimano.

Per la difesa, il Bellinzona – riporta Tio – sta pensando di tesserare Guillermo Padula e Jetmir Krasniqi, entrambi dallo Sciaffusa. Il vero ‘colpo’, però, porta il nome di Gaetano ‘Mimmo’ Berardi, 33enne reduce dall’esperienza con il Sion. Dovrebbero, inoltre, aggiungersi anche le conferme (gradite) di Marko Basic e del bomber Cortelezzi.